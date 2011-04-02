Завтра в Украине - от 5° мороза до 19° тепла

Завтра, 3 апреля, Украину ожидает теплая погода, местами – дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, дождь будет в Крыму, местами сильный, отдельные грозы; ночью в западных областях кое-где небольшой дождь, днем в южных и большинстве центральных областей умеренный дождь.

На остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части, восточных и местами в центральных областях порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в восточных областях 0-5° мороза; днем 11-16° тепла, в Закарпатье до 19°, в южной части 7-12° тепла; в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

В Киеве и Киевской области в воскресенье без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 11-16°; в столице ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.