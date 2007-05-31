Платье Одри Хепберн продано на аукционе за $200 тысяч (фото)

Платье культовой звезды Голливуда Одри Хепберн, в котором она снималась в лирической комедии "Завтрак у Тиффани", продано на аукционе Christie`s в среду почти за $200 тысяч, в десять раз дороже экспертной оценки.

Маленькое розовое платье, в котором очаровывала мужчин "девушка по вызову" в 1961 году, ничуть не потеряло актуальности. Оно было топ-лотом торгов, затмив памятные вещи, связанные с жизнью таких звезд Голливуда, как Мерилин Монро, Вивьен Ли, Марлон Брандо.

И это неудивительно - ведь обладательница "Оскара" уже в наше время была названа "королевой красоты всех времен и народов".

"Она была столь изысканной, тонкой и хрупкой, что весь мир хотел ее защитить. Но, как это часто бывает в подобных случаях, ей приходилось защищаться от всего мира в одиночку", - написал один из влиятельных критиков о Хепберн.

К слову, черное платье от Givenchy, в котором Одри снималась в этом же самом фильме "Завтрак у Тиффани", в прошлом году ушло с молотка в Лондоне за 467,2 тысячи фунтов или $900 тысяч.

РИА Новости