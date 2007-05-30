Продолжаются консультации Мороза, Януковича и Мартынюка

23:01, 30 мая 2007
Общество
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С этим и связана задержка

В Верховной Раде проходят консультации между председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ, премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и первым заместителем председателя ВР Адамом МАРТЫНЮКОМ.

Евгений ФИЛИНДАШКак передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат фракции СПУ Евгений ФИЛИНДАШ.

Он отметил, что именно с этим и связана задержка с продолжением вечернего пленарного заседания.

На данный момент депутаты всех парламентских фракций находятся в сессионном зале.

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