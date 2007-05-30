Тимошенко: сегодня ВР примет все необходимые решения

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что руководителям государства удалось достичь всех компромиссов, и сегодня Верховная Рада примет все необходимые решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в интервью журналистам, рассказывая об итогах встречи с Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

По ее словам, встреча завершилась очень положительно, «потому что мы достигли всех компромиссов без исключения и по Генеральной прокуратуре, и по Центральной избирательные и комиссии, и по всем законам, и именно поэтому депутаты сегодня собираются на заседание Верховной Рады».

Как отметила Ю.Тимошенко, сегодня будут приняты все необходимые документы.

Она заметила, что не важно, как будут голосоваться вопросы - отдельно или пакетом. При этом она выразила мнение, что голосование будет происходить по каждому законопроекту отдельно.

Лидер БЮТ прогнозирует, что сегодня парламент завершит свою работу, и уже завтра работать не будет.

«Все компромиссы достигнуты, и с завтрашнего дня, когда уже ВР работать не будет, у нас уже компромиссы будут достигнуты», - отметила Ю.Тимошенко.

Также она прогнозирует, что сегодня Президент внесет в парламент представление об освобождении и назначении новых членов ЦИК.