Тимошенко участвует во встрече Ющенко и Януковича, Мороз - нет

Фракция БЮТ может вернуться в сессионный зал Верховной Рады, если будет договоренность о голосовании пакетом законопроектов, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил один из руководителей БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, в этот пакет должен входить закон о государственном бюджете в части финансирования выборов, изменения в закон о выборах народных депутатов, изменения в закон относительно императивного мандата, ротация Центральной избирательной комиссии и решение вопроса по Конституционному Суду.

По словам И.ВИНСКОГО, в эти минуты лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО принимает участие во встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В то же время председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ, как сообщил лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ, сейчас находится в своем кабинете и не принимает участия в переговорах на Банковой.

В настоящее время неизвестно, кто еще принимает участие во встрече.