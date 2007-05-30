Верховная Рада признает лишь одного генпрокурора - Пискуна
17:24, 30 мая 2007Общество
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Депутаты приняли постановление
Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому отказала в даче согласия на освобождение Святослава ПИСКУНА от должности генерального прокурора.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 257 народных депутатов из 260, зарегистрированных в сессионном зале.
Кроме того, этим постановлением предусмотрено, что возложение на заместителя генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА исполнения обязанностей генерального прокурора является противоречащим Конституции и закону о прокуратуре.
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