Верховная Рада признает лишь одного генпрокурора - Пискуна

Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому отказала в даче согласия на освобождение Святослава ПИСКУНА от должности генерального прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 257 народных депутатов из 260, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, этим постановлением предусмотрено, что возложение на заместителя генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА исполнения обязанностей генерального прокурора является противоречащим Конституции и закону о прокуратуре.