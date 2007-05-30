Внутренние войска остаются в составе МВД, но подчиняются Ющенко

Командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Александр КИХТЕНКО заявляет, что внутренние войска подчиняются Президенту Украины, но остаются в составе МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции А.КИХТЕНКО отметил, что, начиная с марта и до 25 мая, руководство Министерства внутренних дел издало целый ряд распоряжений о привлечении внутренних войск к выполнению не свойственных им функций. В качестве примера А.КИХТЕНКО назвал так называемый план «Фортеця», который предусматривает усиление охраны здания Министерства внутренних дел в Киеве. С этой целью руководство МВД приказало руководителю внутренними войсками дополнительно выделить для охраны помещения МВД три снайперские пары, два специализированных автомобиля «Торнадо» и еще ряд других специальных мер.

По словам А.КИХТЕНКО, учитывая спокойную ситуацию в городе и в стране, прибегать к таким мерам не было смысла. Он также сообщил, что кроме этого приказа, был еще ряд подобных приказов.

Поэтому, по словам руководителя внутренними войсками, 25 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввиду опасности привлечения внутренних войск к выполнению различных не свойственных им функций издал свой указ о переподчинении внутренних войск главе государства.

При этом А.КИХТЕНКО отметил, что внутренние войска остаются в составе МВД. По его словам, у внутренних войск продолжается тесное сотрудничество и взаимодействие с Министерством внутренних дел. А.КИХТЕНКО также отметил, что основным требованием Президента к внутренним войскам было и остается отсутствие каких-либо силовых средств решения конфликтов.

«Внутренние войска остаются вне политики», - подчеркнул А.КИХТЕНКО.

Он также выразил удивление действиями руководства МВД 25 мая, когда, с одной стороны, оно заявляло о том, что ситуация в Киеве остается абсолютно спокойной, а с другой стороны - был издан очередной приказ внутренним войскам дополнительно доставить в Киев 1500 военнослужащих. По словам А.КИХТЕНКО, “от внутренних войск ожидали силового решения конфликта, но мы этого не допустили”.

Как сообщал УНИАН, 25 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом вывел внутренние войска из подчинения Министерства внутренних дел и подчинил их главе государству.

Кроме того, своим распоряжениям поручил внутренним войскам охранять общественный порядок вокруг важных государственных объектов.

В тот же день Верховная Рада Украины признала указы Президента Украины о переподчинении внутренних войск, обеспечении госохраны и относительно Генпрокуратуры не подлежащими исполнению. ВР рекомендовала Кабинету министров Украины обеспечить неуклонное исполнение МВД Украины Закона «О внутренних войсках Министерства внутренних дел» и других законов Украины.

Парламент также предупредил командующего внутренними войсками МВД А.КИХТЕНКО, руководство Управления Государственной охраны и Службы безопасности Украины об ответственности за выполнение и отдачу явно преступных распоряжений или приказов.