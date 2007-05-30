Книга рекордов Украины зафиксирует новые достижения

1 июня 2007 года в 12:00 в г. Житомире начнется праздник, посвященный Дню защиты детей. Частный предприниматель Кварацхелиа Г.И. и его команда хотят угостить детей и взрослых участников праздника шашлыком, длина которого должна составить около 120 метров.

Для его приготовления будет использовано 250 кг мяса. Готовить праздничное блюдо будут 30 человек.

Выезд из Житомира по улице Щорса к базе на территории колхоза Калинина, ориентир АЗС "WOG" .

Дополнительная информация: 8 067 5764548 Василий.

2 июня 2007 года на Киевском международном фестивале песочной скульптуры "Long Art" будет создана самая высокая и самая длинная в Украине песочная композиция высотой 5 метров и длиной не менее 50 метров.

V Киевский международный фестиваль песочной скульптуры "Long Art" торжественно откроется 2 июня 2007 г. в 13:00, г. Киев, Центральный пляж Труханова Острова (справа от пешеходного моста).

Дополнительная информация: 8 067 4939053 Сергей Пархоменко