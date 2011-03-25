Фонд Колесникова приготовил жителям Донецка большой сюрприз

Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня из-за простуды отметил визит в Донецк, где планировал принять участие в церемонии торжественного открытия после реконструкции ледового дворца спорта «Дружба», сообщает сайт «ОстроВ».

Как заявил пресс-секретарь Б.КОЛЕСНИКОВА Юрий ГРОМНИЦКИЙ, несмотря на отсутствие вице-премьер-министра, Фонд Бориса Колесникова приготовил дончанам к открытию дворца большой сюрприз.

«В открытии ледовой арены примут участие всемирно известные фигуристы, в числе которых Илья АВЕРБУХ, Татьяна НАВКА и другие звезды», - сказал А.ГРОМНИЦКИЙ,