Фонд Колесникова приготовил жителям Донецка большой сюрприз
19:23, 25 марта 2011Общество
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Но сам вице-премьер простудился
Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня из-за простуды отметил визит в Донецк, где планировал принять участие в церемонии торжественного открытия после реконструкции ледового дворца спорта «Дружба», сообщает сайт «ОстроВ».
Как заявил пресс-секретарь Б.КОЛЕСНИКОВА Юрий ГРОМНИЦКИЙ, несмотря на отсутствие вице-премьер-министра, Фонд Бориса Колесникова приготовил дончанам к открытию дворца большой сюрприз.
«В открытии ледовой арены примут участие всемирно известные фигуристы, в числе которых Илья АВЕРБУХ, Татьяна НАВКА и другие звезды», - сказал А.ГРОМНИЦКИЙ,
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