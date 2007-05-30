В Крыму на сегодня объявлено штормовое предупреждение

Из-за возможного ухудшения погодных условий на сегодня, 30 мая, в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым, сегодня местами на полуострове ожидаются сильные ливни, гроза и град, а также шквалистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура днем составит +25-30 градусов, ночью +14-19.

При этом, МЧС Крыма предупреждает граждан о чрезвычайно высокой пожарной опасности, которая возможна на территории Крымского полуострова в период до 31 мая из-за значительного повышения температуры.