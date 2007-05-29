Пукшин: Пискун понимает, что постановление Соломенского суда - “липовое”

Святослав ПИСКУН лично обратился в Шевченковский суд города Киева с иском относительно обжалования указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об освобождении его от должности генерального прокурора.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь .

“Насколько я информирован, С.ПИСКУН подал исковое заявление в Шевченковский суд, то есть он хорошо понимает, что постановление Соломенского суда является “липовым”, - отметил И.ПУКШИН, добавив, что постановление Соломенского суда вынесено с грубыми нарушениями процессуальных норм.

По его словам, судья, вынося заведомо неправосудное решение, “прекрасно понимал”, что вопрос обжалования действия или бездеятельности Кабинета министров, Президента или других органов центральной исполнительной власти слушается судом в количестве трех судей. “А он это сделал единолично, то есть это однозначно заведомо незаконное решение суда”, - отметил И.ПУКШИН, напомнив, что Секретариат Президента в субботу обратился в Апелляционный суд Киева с представлением относительно обжалования решения Соломенского районного суда Киева.

В то же время в пресс-службе Генпрокуратуры УНИАН сообщили, что 25 мая Шевченковским районным судом Киева было зарегистрировано исковое заявление С.ПИСКУНА о признании указа Президента относительно его освобождения незаконным.

В пресс-службе также напомнили, что Соломенский районный суд в конце прошлой недели принял к рассмотрению и вынес постановление по исковому заявлению народного депутата от Партии регионов Владислава ЗАБАРСКОГО, в котором он просил прекратить противоправные действия Президента и остановить его указ относительно освобождения С.ПИСКУНА от должности генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора.

Другим указом Президент возложил исполнение обязанностей генерального прокурора Украины на заместителя генпрокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым Виктора ШЕМЧУКА.

25 мая С.ПИСКУН заявил, что Соломенский районный суд г. Киева восстановил его в должности генерального прокурора Украины. По словам С.ПИСКУНА, “состоялось решение Соломенского суда. Отменен Указ Президента о моем освобождении (от должности генерального прокурора – УНИАН) как незаконный. Поэтому я восстановлен в должности”.

26 мая пресс-служба Генпрокуратуры разъяснила, что Соломенский районный суд Киева, согласно постановлению от 25 мая 2007 года, остановил действие Указа Президента Украины относительно освобождения С.ПИСКУНА от должности Генерального прокурора Украины до решения дела по сути.

28 мая Секретариат Президента Украины обратился в Апелляционный суд с представлением относительно обжалования решения Соломенского районного суда Киева о приостановке действия Указа Президента Украины об освобождении С.ПИСКУНА от должности генерального прокурора Украины.

В тот же день С.ПИСКУН заявил, что покорится решению Апелляционного суда, если тот отменит постановление Соломенского райсуда, но обжалует его в Верховном Суде.