В Испании за двойное убийство задержан уроженец Украины

Испанская полиция задержала уроженца Украины, разыскиваемого по подозрению в убийстве в понедельник двух женщин и поджоге дома, сообщил представитель полиции.

"Украинец 28 лет, который подозревается в совершении убийства своей бывшей невесты, 20-летней испанки, и ее матери, задержан в поселке Ла Побла де Валлбона (Валенсия)", - сказал РИА Новости сотрудник полиции, который отказался в интересах следствия назвать фамилию подозреваемого.

Полиция считает, что "он проник предположительно в 6 часов утра в дом своей бывшей невесты и нанес ей четыре ножевых ранения, затем перерезал горло ее матери", сказал собеседник агентства. По его словам, женщины скончались, не просыпаясь.

Полицейские полагают, что "после убийства подозреваемый совершил поджог соседнего дома, в результате чего пострадал 22-летний мужчина: в настоящее время он находится в реанимации в "Госпитале Ла-Фэ" в Валенсии", добавил сотрудник полиции.

"Украинец расстался со своей невестой, с которой встречался в течение двух лет, три месяца назад, однако, по свидетельству отца убитой, неоднократно пытался восстановить отношения", - рассказал полицейский.

Уроженец Украины, будучи ребенком, был усыновлен испанской семьей после чернобыльской катастрофы, и в настоящее время имеет гражданство Испании.