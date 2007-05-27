Круглый стол в УНИАН: “Кому будет принадлежать имущество профсоюзов?” (трансляция на 5 канале)

29 мая (вторник)

11-30 - В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится круглый стол на тему: “Кому будет принадлежать имущество профсоюзов?”, на котором будут обнародованы сведения о хищении имущества, масштабы которого превосходят три «Криворожстали», а также о Комиссии по имуществу профсоюзов, созданной правительством В.Януковича. На круглый стол приглашены лидеры профсоюзов и члены правительственной комиссии (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 (067) 752-44-55. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.