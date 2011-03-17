Из луганской школы эвакуировали 600 учеников и учителей

В Луганске из-за ложного сообщения о заминировании эвакуировали 580 учеников и учителей одной из школ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел, вчера, 16 марта, в ГУ МЧС Украину в области на “101” позвонила по телефону неизвестная, которая сообщила, что в помещении общеобразовательной школы заложена взрывчатка.

В ходе проверки этого учебного заведения взрывоопасные предметы не были выявлены.

Правоохранители установили, что это безосновательное сообщение с целью срыва учебного процесса сделала 22-летняя местная жительница, проходящая учебную практику в этой школе.