В ООН утверждают, что у Украины избили 14 афганских беженцев

Региональное представительство ООН по делам беженцев на территории Украины, Беларуси и Молдовы (УВКБ ООН) и организация "Международная амнистия" подтверждают факт избиения и других нарушений прав полутора десятка афганских беженцев, попросивших убежища в Украине.

Об этом корреспонденту Би-Би-Си сказал пресс-секретарь УВКБ ООН в Украине Максим БУТКЕВИЧ.

По информации "Международной амнистии", беженцы, жизни которых на их родине угрожала опасность, были избиты сотрудниками пограничных войск.

По словам М.БУТКЕВИЧА, афганских беженцев теперь пытаются депортировать из страны в нарушении норм украинского и международного права.

"Это очень ясное подтверждение того, что система предоставления убежища в Украине не работает. Сегодня это касается этих 14 афганских граждан, завтра это коснется кого-то еще", – заявил представитель УВКБ ООН.