Обладминистрация отвечает, что с больными почками всё хорошо

В Черниговской областной больнице больные почечной недостаточностью получают помощь в полном объеме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, таковы заключения комиссии Министерства здравоохранения, которая работала в области 14-15 марта.

По информации начальника областного управления здравоохранения Галины ВАСИЛЬКОВОЙ, комиссия установила, что предоставление специализированной медицинской помощи больным нефрологического профиля с хронической болезнью почек в условиях Черниговской областной больницы осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. Показатель обеспеченности диализной аппаратурой в регионе 2010 году составляет 1,4 на 100 тысяч населения (по Украине - 1,5). На 1 диализном аппарате в 2009 году было выполнено 725,8 сеанса (по Украине – 673,4), в 2010 – 789,3.

"По заключению комиссии, медицинская помощь больным этой категории, которые находятся на лечении в областной больнице, оказывается в полном объеме", - отметила Г.ВАСИЛЬКОВА.

Вместе с тем, глава Черниговской ОГА Владимир ХОМЕНКО считает, что хотя решение проблемы лечения больных в черниговском Центре "Фрезениус" находится вне компетенции областной государственной администрации, а механизм расчетов с частными заведениями должен быть определен на уровне центральных органов исполнительной власти, вопрос предоставления медицинской помощи постоянно находится на контроле облгосадминистрации, и о прекращении ее предоставления больным с почечной недостаточностью речь пока не идет.

Как сообщалось, больные почечной недостаточностью из Чернигова 2 марта принимали участие в пикетировании Кабмина, отказываясь от лечения в областных больницах и требуя обеспечить им в последующем предоставление медицинских услуг в частном центре "Фрезениус Медикал Кер Украина".