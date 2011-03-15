Начались заседания рабочих групп по вопросам Черноморского флота

В Севастополе сегодня начались заседания рабочих групп экспертов подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, рабочие группы возглавляют заместители руководителей этой подкомиссии, посол по особым поручениям МИД Украины Виктор СЕМЕНОВ и посол по особым поручениям МИД России Александр БАВЫКИН.

На брифинге перед началом заседаний В.СЕМЕНОВ сообщил, что в ходе трехдневной работы группы будут рассматривать очень важные для Севастополя соглашения.

«Одно из них - о взаимодействии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах базирования формирований Черноморского флота РФ и ликвидации их последствий», - сообщил дипломат.

В.СЕМЕНОВ также сообщил, что в ходе заседаний эксперты будут обсуждать вопросы, связанные с проведением инвентаризации земельных участков, объектов и имущества, используемых Черноморским флотом РФ.

По информации В.СЕМЕНОВА, в составе подкомиссии «пять рабочих групп, и в каждой из них по 2-3 (проекта) соглашения, мы над ними работаем». «Над некоторыми соглашениями мы работаем по 2-3 года, а то и дольше. Потому что вопросы очень сложные, у каждого государства есть свои национальные интересы, и мы с моим российским коллегой обязаны их отстаивать. Но, кроме этого, мы должны искать компромиссы», - отметил В.СЕМЕНОВ. При этом он добавил: «Мы решили полностью уйти от политизации процессов, и перевести наш переговорный процесс в чисто прагматическое русло».

По словам В.СЕМЕНОВА, поскольку, в соответствии с Харьковским соглашением, базирование российского флота в Украине продлено до 2042 года, «мы хотим сделать так, чтобы все действия ЧФ РФ были четко регламентированы, отвечали украинскому законодательству, соглашениям».

В свою очередь, отвечая на вопрос журналистов, почему столь длительное время решается вопрос о проведении инвентаризации земельных участков, объектов и имущества Черноморского флота России, А.БАВЫКИН сказал: «Потому что очень сложные технические вопросы, очень много участков и других объектов недвижимости, которые арендуются ЧФ РФ. И все это время работа продолжалась».

«Мы сейчас приехали в Севастополь, в том числе и с целью уточнить методологию всей этой работы. По мере того как осуществляется эта деятельность, обсуждаются разные аспекты, как можно улучшить, ускорить эту работу», - добавил он.

По словам А.БАВЫКИНА, он не видит «больших проблем, идет кропотливая техническая работа, занимающая много времени. И тут нет какого-то камня преткновения».