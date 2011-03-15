Главред-медиа объясняет приостановку выхода "Газеты по-киевски"

Холдинг «Главред-медиа» заявляет, что проблема с приостановкой выхода «Газеты по-киевски» носит исключительно хозяйственный характер. «В «Газету по-киевски», издаваемую с 2003 года, за весь период акционерами инвестировано свыше 80 млн. грн. Все время своего существования ООО «Пресс-центр» является дотационным», - говорится в заявлении холдинга, которое приводит сайт Телекритика.

Как раньше сообщалось, «Газета по-киевски» временно приостановила выход. Издание не вышло 11-го, 14-го и 15-го марта.

Сегодня в социальных сетях и интернет-СМИ было распространено заявление трудового коллектива «Газеты по-киевски», в которой журналисты издания заявляют, что, на руководство газеты, а также на типографию УПМ, где печатается издание, осуществляется давление. Поэтому коллектив принял решение объявить предзабастовочную готовность и требует гарантировать ему возможность говорить с читателем обо всем.

«У нас создается впечатление, что уже достаточно давно и систематически давят на руководство газеты. Иначе нельзя объяснить, почему на редакционных летучках от нас стали прямо требовать «не нарываться», не выходить за пределы информационного жанра, избегать критических комментариев», - говорится в заявлении, принятом на общем собрании трудового коллектива 14 марта, под которым подписались 89 лиц.

«Мы пытались делать максимально взвешенные, спокойные по тону публикации, но которые все же затрагивали вопросы, которые реально волнуют и задевают украинское общество. И у нас есть все основания думать, что нынешнее беспрецедентное давление связано с появлением в последнее время ряда таких честных публикаций», - сказано в заявлении. Однако, кто именно оказывает давление, не сказано, отмечает ТК.

Трудовой коллектив отмечает, что в аналогичной сложной ситуации, как и «Газета по-киевски», оказалась бесплатная столичная «Газета нашего района», а под угрозой - выход городских еженедельников «Газета по-одесски», «Газета по-днепровски», «Газета по-донецки», «Газета по-харьковски», «Газета по-львівськи».

Со своей стороны руководство холдинга «Главред-медиа» в своем заявлении сообщает, что в сентябре 2010 года перед руководством издательства поставили задание предоставить бюджет и стратегию развития газеты на 2011 год. «Представленный проект бюджета с годовым дефицитом свыше 35 млн. грн. не был поддержан акционерами. В связи с долговыми обязательствами в сумме 1,343 млн грн, возникшими перед типографией за печать, выход газеты был временно приостановлен. Общая сумма задолженности ООО «Пресс-центр» перешла критический предел и составляет 2,185 млн. грн», - отмечено в сообщении.

«В феврале мажоритарный акционер, обеспокоенный ситуацией в газете, обратился к гендиректору Тихому С.Н. с просьбой о немедленном созыве собраний акционеров, где планировалось рассмотреть отчет о выполнении бюджета предприятия, стратегии развития, возможности финансирования. Однако внеочередное собранио, согласно требованиям устава предприятия, Сергеем Тихым, который несет ответственность за текущую хозяйственную деятельность издательства и полностью знаком со сложившейся ситуацией, созвано не было. Очередное собрание назначено на 14 апреля 2011 года», - сообщает «Главред-медиа».

Главный редактор и генеральный директор газеты Сергей Тихий объяснил приостановку выхода газеты организационными, а не хозяйственными проблемами. «Невыход газеты на протяжении двух дней связан с определенными факторами, я хочу особо подчеркнуть, что они не имеют никакого отношения к экономическим. Они связаны с определенными организационными проблемами», - сказал он и отметил, что речь не идет о закрытии газеты и переходе в онлайн.

«Газета по-киевски» выходит с января 2003 года, с мая 2004-го - ежедневно. Издатель - ООО «Пресс-центр». В 2006 году запустился портал «Газеты по-киевски», стартовали «Газета по-днепропетровски» и «Газета по-харьковски», в 2007-ом - «Газета нашего района», «Газета по-одесски», «Газета по-донецки» и «Газета по-львівськи».