Подожгли аппаратную кабельного телевидения

Сегодня в городе Ромны Сумской области неизвестные подожгли аппаратную частного предприятия «Роменское кабельное телевидение».

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в дежурную часть Роменского горотдела милиции сообщение о пожаре поступило от неизвестной женщины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что пожар возник в помещении аппаратной, где находится аппаратура для ретрансляции кабельного телевидения.

По данным милиции, огнем повреждена аппаратура и 15 кв. м помещения. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - поджог.