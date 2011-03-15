Подожгли аппаратную кабельного телевидения
20:25, 15 марта 2011Общество
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Сообщает Роменский горотдел милиции
Сегодня в городе Ромны Сумской области неизвестные подожгли аппаратную частного предприятия «Роменское кабельное телевидение».
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в дежурную часть Роменского горотдела милиции сообщение о пожаре поступило от неизвестной женщины.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что пожар возник в помещении аппаратной, где находится аппаратура для ретрансляции кабельного телевидения.
По данным милиции, огнем повреждена аппаратура и 15 кв. м помещения. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара - поджог.
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