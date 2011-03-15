Налоговая назвала 24 предприятия, которым НДС возместят автоматически

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма заявленного к возмещению налога составляет 496,3 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Среди предприятий, которые имеют право на автоматическое возмещение НДС, 12 крупных и 12 средних и малых налогоплательщиков. В частности, в перечень предприятий попали ООО «Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры» (Севастополь), ЧАО «Пилар» (Киев), госпредприятие «Артемсоль» (Донецкая обл.), Донецкий электрометаллургический завод, Торговый дом «Харцизский машиностроительный завод», а также госпредприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго», компания «Интерпайп».

По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, крайний срок зачисления на счета предприятий средств - 21 марта 2011 года.

Напомним, автоматическое возмещение НДС предусмотрено Налоговым кодексом, вступившим в действие с 1 января 2011 года.