В Донецкой области воды вытекло на 60% больше, чем выпили

В Донецкой области из-за ветхого и аварийного состояния водопроводов за 2010 год было потеряно при транспортировке на 58,2% больше объемов воды, чем было потреблено населением.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, по пути от фильтровальных станций к потребителям за прошлый год было потеряно 253,6 млн. кубометров воды, в то время как непосредственно населением области за этот период было использовано 160,3 млн. кубометров,

Статистики объяснили такие масштабные потери тем, что 36% протяженности магистральных водоводов, 54% уличных, а также 59% внутриквартальных и внутридворовых водопроводных сетей в настоящее время находятся в ветхом и аварийном состоянии.

Справка УНИАН. В Донецкой области все 52 города, 117 поселков городского типа, или 89% общего их числа, и 397 сельских населенных пунктов, или свыше трети, обеспечены централизованным водоснабжением.