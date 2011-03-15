Винницкий журналист, которому проломили череп, вышел из комы

Главный редактор винницкой газеты "Незалежний кур’єр" Сергей РЫБАЧЕНКО пришел в сознание после того, как больше месяца был в коме с проломленным черепом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заведующий нейрохирургическим отделением Винницкой городской больницы скорой помощи Николай ЦЮПИЙ.

По его словам, на минувшей неделе С.РЫБАЧЕНКО вышел из комы и пришел в сознание. Сейчас главного редактора "Незалежного кур’єра" уже перевели из реанимационного отделения в отделение нейрохирургии. С.РЫБАЧЕНКО уже встает с кровати, и даже выходит на прогулку под наблюдением медсестры. Однако он не помнит, что с ним произошло месяц назад.

По словам Н.ЦЮПИЯ, состояние С.РЫБАЧЕНКО стабильно удовлетворительное, но никаких прогнозов относительно последующего выздоровления делать нельзя. "То, что он уже не в реанимации - это одновременно чудо, тяжелая работа врачей и терпение его жены. У него такая травма, что какие-то прогнозы можно будет делать, когда он год проживет без нашего отделения и к нему начнет возвращаться память", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 февраля 2011 года неизвестные избили С.РЫБАЧЕНКО, в результате чего он попал в больницу с переломом черепа и многочисленными ушибами. В больнице пострадавшему было сделано несколько операций, и в связи с очень сложным состоянием его ввели в искусственную кому.

Через 10 дней милиция задержала 23-летнего жителя Мурованокуриловецкого района по подозрению в избиении С.РЫБАЧЕНКО. По показаниям задержанного, между ним и потерпевшим, который находился в нетрезвом состоянии, возник спор, в результате которого задержанный толкнул С.РЫБАЧЕНКО, и тот получил травму головы.