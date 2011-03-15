Эксперт: сегодня в Украине «рейдерство» стало бизнесом

Сегодня в Украине существует «рейдерский бизнес».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель инвестиционно-управляющей компании «AVentures Capital» Андрей КОЛОДЮК сегодня в Киеве в ходе круглого стола "Корпоративные конфликты в Украине" в Институте Горшенина.

"В стране существуют не рейдерские атаки, а рейдерский бизнес, это выгодный бизнес", - сказал он.

По его словам, для развития бизнеса в него нужно долго инвестировать, а забрать бизнес можно за 5 минут, потратив намного меньше денег.

А.КОЛОДЮК отметил, что рейдеров всегда интересует сам конфликт и его стороны, заинтересованные тратить деньги на его решение. "Сама система заинтересована в том, чтобы процветал рейдерский бизнес", - сказал он.

При этом эксперт рассказал, что в правоохранительных органах и юридических сферах Украины очень мало людей, которые действительно могут разобраться в сути конфликта и помочь решить проблему. Поэтому сегодня многие пострадавшие бизнесмены объединяются, чтобы вместе защищать свои права. «Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих», - сказал предприниматель, отметив при этом, что ему, в частности, за три года судебных разбирательств все же удалось вернуть свой бизнес.

Глава госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий ТЕВЕЛЕВ подчеркнул, что противоправная деятельность, которой, по сути, является рейдерство, не может быть бизнесом.

Д.ТЕВЕЛЕВ отметил, что для успешной борьбы с рейдерством необходимо внести ряд изменений в законодательство, в том числе установить уголовную ответственность за «рейдерскую деятельность».

"Нужно поставить на должный уровень учет собственности. Нужны качественные законодательные акты и документы, которые будут трактовать те или иные ситуации", - сказал он.

Народный депутат Украины от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО отметил, что сегодня в законодательном поле Украины вообще не существует термина «рейдерство», поэтому уместнее говорить о противоправном поглощении в корпоративных спорах. «Сегодня уже даже идет передел в середине групп влияния. Ведь, можно ли все поделить на всех? Нельзя! Поскольку всех много, а всего - мало», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Депутат уверен, что ведущую роль в подобных спорах сегодня играет судебная система. «Поэтому независимая судебная система – единственная гарантия предотвращения подобных корпоративных конфликтов», - отметил он. При этом депутат считает, что без независимой судебной системы изменений не будет, независимо от того, кто будет при власти. С.ВЛАСЕНКО отметил, что новое законодательство сделало судебную систему еще более зависимой от власти, чем прежде. «И вы понимаете, что если за корпоративным конфликтом стоит лицо, которое влияет на судебную систему, то 9 из 10 случаев – вы проиграете», - отметил депутат.

Главный редактор еженедельника «Комментарии» Вадим ДЕНИСЕНКО высказал мнение, что также успешному противостоянию рейдерским атакам мешает отсутствие единого центра принятия решений. "В России никто не пойдет против решения, принятого первым лицом. А в Украине против слова первого лица появится слово второго и так далее", - сказал он.

Также В.ДЕНИСЕНКО отметил, что сегодня «рейдерский бизнес» базируется на сращивании с властными структурами.

В тоже время генеральный директор Группы компаний «ТЕКТ» Павел КАДАЦКИЙ высказал мнение, что в результате экономического кризиса в Украине активность рейдеров стала снижаться. “Они (рейдерские атаки – УНИАН) имеют некую тенденцию к затуханию. Основная причина - падение стоимости спорных активов”, - сказал он.