В харьковском СИЗО повесился арестованный

Сегодня в Харьковском следственном изоляторе покончил жизнь самоубийством арестованный мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, тело мужчины было обнаружено во время утреннего обхода режимного корпуса СИЗО в камере, в которой содержались четыре человека.

По данным прокуратуры, 71-летний мужчина повесился, привязав веревку к верхнему спальному месту и сделав петлю на шее.

По факту суицида заключенного проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям администрации следственного изолятора при организации надзора за указанным арестованным.

Мужчина 1940 года рождения был арестован в феврале этого года за покушение на убийство сожительницы и убийство дочери своей сожительницы.