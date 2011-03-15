Мужчина убил 2-летнюю дочку своей сожительницы

В Сумской области мужчина убил двухлетнюю дочь своей сожительницы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В частности, по данным милиции, в Сумском районе Сумской области 13 марта в доме 37-летней безработной была найдена мертвой ее двухлетняя дочка. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила в результате травмы головы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 33-летнего безработного сожителя хозяйки, который нанес смертельные телесные повреждения девочке во время ссоры с женщиной.