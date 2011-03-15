Заместитель Могилева: Двух школьниц в Севастополе убила молодая мама

Убийство двух севастопольских школьниц - 10-летней Насти Балябиной и 11-летней Тани Мизиной - раскрыто. Об этом в интервью "Комсомольской правде в Украине" заявил заместитель министра внутренних дел Василий Фаринник.

"25-летняя жительница Севастополя уже написала явку с повинной. Она рассказала о том, как все произошло: где она встретила девочек, как их убила и спрятала тела. Все ее показания записаны в присутствии адвоката на видео. Правда, потом она раз пять меняла их, но мы искали доказательства, проводили обыски. В квартире подозреваемой нашли брюки с пятнами бурого цвета. Экспертиза подтвердила - это кровь, а анализ ДНК - что эта кровь убитых девочек. Женщина уже под арестом, ей предъявлено обвинение в убийстве двух несовершеннолетних, но еще не установили всех причастных к преступлению. Мы на сто процентов уверены, что это она убила девочек, но не одна, ей кто-то помогал".

Заместитель министра сообщил также, что женщина уже ранее была судима, сейчас безработная. Живет вместе с другом. У нее есть и маленький ребенок, который предоставлен сам себе. "Ее распорядок дня мы подробно изучили: с утра она с сожителем и двумя друзьями искали чем поживиться, в основном срезали кабель и сдавали его в приемный пункт металла, а выручку тут же пропивали. В одном из мест, где воровали кабель, они и встретили двух школьниц.

...Задержанная рассказывала, что якобы с одной из девочек флиртовал ее гражданский муж. Она это увидела, и дождавшись, когда он уйдет, несколько раз ударила «соперницу» ножом. Вторая девочка оказалась свидетельницей, поэтому ее тоже пришлось убить", - рассказал Фаринник .