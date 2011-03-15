Все, кто хочет жить лучше, попадут в госреестр

Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Соответствующее постановление от 11 марта № 238 размещено на Правительственном потали.

Согласно документу, центральным и местным органам исполнительной власти, исполнительным органам советов, предприятиям, учреждениям, организациям, которые в соответствии с законодательством ведут учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, поручено подать Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунальном хозяйства по установленной им форме информацию о таких гражданах в городах Киеве и Севастополе - в шестимесячный срок; в других городах, районах, поселках и селах – на протяжении года.

В свою очередь Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить включение в Реестр информации о гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и завершить его формирование до 1 января 2012 года.

Также Порядком предусмотрено, что для обеспечения доступа к информации, содержащейся в Реестре, осуществления общественного контроля и повышения уровня осведомленности общества о реализации государственной политики в сфере обеспечения граждан жильем администратор Реестра создает веб-сайт.