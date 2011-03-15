Четыре милиционера заманивали торговцев и отнимали товар

Органами прокуратуры проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному по материалам СБУ, в отношении четырех бывших милиционеров, которые совместно с несколькими гражданскими лицами на протяжении 2010-2011 гг. совершили ряд преступлений.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, группировки действовало таким образом: один из участников группы через СМИ устанавливал предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность с нарушением действующего законодательства Украины, и договаривался с ними о встрече для приобретения товара на территории Харькова или области. Однако на эту встречу указанное лицо не являлось. Вместо него на место встречи прибывала группа работников милиции и, используя свое служебное положение и властные полномочия, изымала предметы торговой деятельности, реализовывали их, а полученные средства распределяли между собой.

На сегодняшний день члены группы задержаны и содержатся под стражей в следственном изоляторе. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, а также чч.2 и 3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.