В Днепропетровске - под угрозой подтопления 22 кв. км территории

22 квадратных километра территории Днепропетровска могут быть подтопленными весенним паводком. Об этом УНИАН сообщили в департаменте взаимодействия с правоохранительными органами, мобилизационной и оборонной работы и по вопросам чрезвычайных ситуаций Днепропетровского городского совета.

В зонах подтопления для постоянного уменьшения уровня подземных вод уже установлено 15 глубинных и 11 поверхностных насосов. В случае необходимости к этим работам коммунальные предприятия и подразделения МЧС приобщат еще свыше 170 насосов и мотопомп.

По данным департамента, в этом году из городского бюджета и из городского фонда охраны окружающей природной среды на предупреждение возникновения подтопления территории Днепропетровска планируется направить свыше 7 млн. грн.