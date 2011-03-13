В Житомирской области «растворились в воздухе» 2,5 га земли

В Житомирской области прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной приватизации 2,5 га земли.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Уголовное дело по факту незаконного предоставления в частную собственность земельного участка на территории Брусиловского района Житомирской области возбудил на днях Житомирский межрайонный прокурор.

Факт незаконной приватизации земли установили во время прокурорской проверки соблюдения земельного законодательства одним из сельсоветов Брусиловского района.

Как рассказал УНИАН Житомирский межрайонный природоохранный прокурор Сергей КОКА, "на основании решения сельсовета двум жителям Днепропетровска предоставлено 2,5 гектара земли для жилого строительства и ведения личного крестьянского хозяйства".

"Но ни один из депутатов сельского совета, как выяснилось, о таком решении ничего не знал и не принимал участия в его принятии. Следовательно, решение признано поддельным, а причиненный государству ущерб достиг 300 тысяч гривень", - добавил прокурор.

С.КОКА сказал, что проверку законности предоставления земли в собственность начали после того, как выяснили, что днепропетровцы проживают почти за 500 км от полученного земельного участка. Несмотря на это они планировали в Брусиловском районе заниматься хозяйством.

"Брусиловский район Житомирской области из-за своей близости к Киеву стал местом паломничества дельцов, которые пытаются вопреки закону с помощью взяток получить в собственность земельные участки, «договариваясь» с должностными лицами сельских советов. К сожалению, этот случай далеко не первый и, возможно, не последний. Поэтому мы и в дальнейшем будем контролировать законность выделения земли", – отметил С.КОКА.