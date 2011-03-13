До 160 человек могли подвергнуться облучению в Японии

Число людей, которые подверглись радиоактивному облучению в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" может достигать 160 человек, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей японского Агенства по ядерной и промышленной безопасности.

Девять человек уже, судя по результатам обследования, подверглись повышенному облучению, и власти считают, что количество пострадавших может достичь от 70 до 160 человек.