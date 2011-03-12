У Харьковщины прекрасные шансы в разработке газовых месторождений

Харьковская область имеет прекрасные перспективы по разработке новых газовых месторождений.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«Харьковская область имеет прекрасные перспективы, как по разработке новых газовых месторождений, так и по внедрению новых технологий на старых месторождениях. Внедрение новых технологий в старых месторождениях - это временная перспектива, которая даст кратковременное увеличение объемов добычи газа. Только разработка новых месторождений даст далекую перспективу относительно увеличения объемов добычи газа», - сказал Е.БАКУЛИН.

По его словам, «Нафтогаз Украины» наряду с разработкой месторождений традиционного газа планирует добывать альтернативные виды топлива, в том числе разрабатывать месторождения сланцевого газа и шахтного метана. «Для финансирования этих разработок будут привлекаться иностранные инвестиции, потому что исключительно на собственные средства мы не сможем резко увеличить добычу газа. Даже в таких развитых странах, как США и европейские государства, привлекаются иностранные инвестиции для форсирования таких проектов. То же будем делать и мы», - отметил Е.БАКУЛИН.

Он также подчеркнул, что Харьковская область - один из основных регионов Украины, которые могут рассчитывать на поступление этих инвестиций.