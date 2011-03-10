В новом списке Forbes – 8 украинских миллиардеров

Журнал Forbes обнародовал свой традиционный рейтинг богатейших людей мира, в который включает всех, у кого состояние не менее 1 миллиарда долларов.

Мексиканский магнат Карлос Слим вновь стал самым богатым. Его состояние оценено в 74 млрд долл., со времени прошлого рейтинга он вырос на 20,5 млрд. 71-летний бизнесмен возглавляет мексиканскую телекоммуникационную компанию Telefonos de Mexico. Кроме того, он владеет большим процентом акций в New York Times, а также в корпорации Globo Corso, активно работающую на американском рынке ритейла.

На втором месте - основатель компании Microsoft Билл Гейтс, у него 56 млрд долл., на 3 млрд. больше, чем в прошлом году.

Третье место, так же, как и год назад, занимает американский миллиардер Уоррен Баффет, возглавляющий крупную инвестиционную компанию Berkshire Hathaway Inc. У него, по данным издания, 50 млрд долл. (47 - в прошлом году).

В списке 8 миллиардеров, помеченных “Ukraine”.

Все пятеро, присутствовавших в прошлогоднем рейтинге, снова здесь и с прибылью:

Ринат Ахметов – на 39-й строчке с 16,0 млрд долларов (год назад – 5,8)

Виктор Пинчук – 336-й, 3,3 (3,1)

Игорь Коломойский – 459-й, 2,5 (2,0)

Геннадий Боголюбов – 459-й, 2,5 (1,7)

Константин Жеваго – 488-й, 2,4 (1,2)

Еще три имени вошли в мировой рейтинг впервые:

Юрий Косюк – 833-й, 1,5 млрд. долларов

Андрей Веревский – 1057-й, 1,1

Олег Бахматюк – 1140-й, 1 миллиард ровно.

Все украинские новички списка представлены в категории “Food and Beverage”, Косюку и Веревскому составители списка сделали пометку “agriculture”, а Бахматюку более конкретную “eggs”.

Всего в 2011 году журнал Forbes насчитал в мире 1210 человек с состоянием не менее миллиарда долларов - абсолютный рекорд за 25-летнюю историю составления этого рейтинга. Совокупное состояние людей, включенных в список миллиардеров, журнал оценил в 4,5 триллиона долларов, что также является рекордом.

До 2011 года, отмечается в комментариях к рейтингу Forbes, лишь от США в список самых богатых людей мира попадали более 100 человек. В этом году таких стран стало три - к 413 миллиардерам США присоединились Китай со 115 миллиардерами (не считая 36 гонконгских и 25 тайваньских) и Россия со 101. При этом Россия обошла всех по числу миллиардеров на один город – в Москве таких 58, а в Нью-Йорке – каких-то 48.

В Индии 55 миллиардеров, в Германии 52, в Турции 38, Великобритании 32, Бразилии 30, Японии 26, Канаде 24, Австралии 17, Израиле и Южной Корее - по 16, Франции, Италии и Индонезии - по 14. В Швейцарии всего на одного миллиардера больше, чем в Украине, а в Египте и Саудовской Аравии - столько же, по 8.