В ежегодном рейтинге Forbes 5 украинских миллиардеров

Первое место в списке богатейших людей мира, ежегодно составляемом журналом Forbes, занял мексиканский медиамагнат Карлос Слим (Carlos Slim). Состояние Слима Forbes оценил 53,5 миллиарда долларов. За последние 12 месяцев, по оценке экспертов журнала, Слим стал богаче на 18,5 миллиарда долларов.

Карлос Слим, сообщает CNN, стал первым с 1994 года лидером списка самых богатых людей мира, не являющимся гражданином США.

Основатель Microsoft Билл Гейтс - лидер списка 2009 года - сместился на вторую позицию. Forbes оценивает состояние Гейтса в 53 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом, Гейтс разбогател на 13 миллиардов.

Американский финансист Уоррен Баффет, возглавлявший список Forbes в 2008 году, занимает лишь третье место. Эксперты журнала оценили состояние Баффета в 47 миллиардов долларов. За год, отмечает Forbes, Баффет увеличил свое состояние на 10 миллиардов.

В рейтинг 2010 года Forbes включил 5 миллиардеров из Украины. Самым богатый среди них, по данным журнала, Ринат Ахметов. Его состояние журнал оценивает в 5,2 миллиарда долларов, что позволяет занимать 148-е место в списке самых богатых людей мира по сравнению с 397-м (1,8 млрд.) год назад. Виктор Пинчук прибавил в деньгах (3,1 млрд. при 2,6 год назад), но снизился по месту - 307-е против 246-го. У Игоря Коломойского теперь 2 млрд., а не 1,2 как раньше, место 488-е, а не 601-е. Геннадий Боголюбов прибавил за год 0,6 млрд. капитала и 55 строчек в рейтинге. Константин Жеваго в прошлогоднем рейтинге не значился.

В целом, отмечает Forbes, 2009 год был удачным временем для приумножения капиталов. Список миллиардеров за последние 12 месяцев пополнился 218 новыми членами, 62 из которых - жители Азии.

По состоянию на март 2010 года, Forbes насчитал в мире 1011 человек с состоянием в миллиард долларов и выше, отмечает Лента.ру. Наиболее успешно, пишет журнал, дела в прошедшем году шли у людей, занимающих верхние 10 строчек списка. В 2009 году совокупное состояние 10 богатейших людей мира составляло 254 миллиарда долларов, а в 2010 году выросло до 342 миллиардов долларов.