Венгерские инвесторы предлагают построить оптовый сельхозрынок

Венгерские инвесторы предлагают построить в Киевской области оптовый рынок сельскохозяйственной продукции.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщила губернатор Киевской области Вера УЛЬЯНЧЕНКО, комментируя результаты инвестиционного форума «Стратегия Киевщины: Партнерство. Инвестиции. Развитие», проходившего 18-19 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам губернатора, с таким предложением выступила в рамках инвестфорума венгерская делегация из области Пешт (Будапешт), к работе также планируется привлечь итальянских инвесторов, которые уже реализуют подобный проект в Венгрии.

«Строительство рынка, в первую очередь, призвано содействовать развитию тепличного хозяйства. Рынок не будет похож на те оптовые рынки, к которым мы привыкли – это будет индустриальное предприятие, где будет осуществляться сортировка, маркировка, упаковка сельхозпродукции. Рынок будет построен в Белоцерковском или Барышевском районах Киевской области», - сообщила В.УЛЬЯНЧЕНКО.