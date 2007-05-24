Не исключено, что сегодня Янукович выступит с обращением
20:30, 24 мая 2007Общество
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В Кабмине проходит экстренное совещание
В Кабинете Министров Украины проходит экстренное заседание под руководством премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, не исключено, что сегодня В.ЯНУКОВИЧ выступит с обращением в связи со сложившейся ситуацией в стране.
Как передает корреспондент УНИАН, около получаса назад в здание правительства зашел министр внутренних дел Василий ЦУШКО. Отвечая на вопрос журналистов, что происходит сейчас в правительстве, министр сказал: «Не знаю, иду посмотреть, кто там есть».
Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ вернулся в Киев из Ялты, где проходит заседание глав правительств стран СНГ.
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