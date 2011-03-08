Кому проще сделать карьеру в Украине, мужчинам или женщинам?

Эксперты отмечают тенденцию к увеличению роли женщины в украинском обществе.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина в преддверии Международного женского дня.

Институт Горшенина попросил экспертов прокомментировать результаты социологического исследования «Равноправие полов в Украине», проведенного с 1 по 3 марта. Согласно результатам исследования, более половины украинцев (50,3%) считают, что в нашей стране мужчины имеют больше возможностей для самореализации. Кроме того, большая часть граждан Украины (58,8%) уверена, что в нашей стране мужчинам проще сделать карьеру и только 9,6% - женщинам.

Президент международной женской правозащитной организации «Ла-Страда Украина» Екатерина ЛЕВЧЕНКО полагает, что роль и значимость женщины в обществе с каждым годом возрастает. «В принципе, если сравнивать с ситуацией, которая была, например, сто лет назад (мы сегодня, в преддверии 8 марта, говорим о том, что День защиты прав женщин отмечается в сотый раз), то тогда можно говорить, что все-таки мы движемся в позитивном направлении», - сказала эксперт.

По мнению Е.ЛЕВЧЕНКО, нельзя говорить о том, что украинки полностью бесправны. «Когда мы говорим о том, что у нас нет реальной реализации принципа равных прав и равных возможностей, это же не идет речь о том, что, например, все на 100% принадлежит одному полу и ноль – другому. Как раз те ответы, которые даны, показывают, что большинство членов общества видит, что больше прав реализовать свои возможности имеют представители мужской части населения. Но это не означает ни в коем случае, что женщины уж совсем бесправные существа в Украине. Поэтому то, что часть населения не отвечает на вопросы, – это тоже понятно. Над вопросами дискриминации, нарушения прав задумываются не все, в том числе и эксперты. На самом деле этому нужно учить – и юристов, и социальных работников, и просто граждан. Это то, что называется «идентификация проблемы». Понимать и чувствовать, что есть нарушение прав – это очень важное умение, и это свидетельство высокой правовой культуры», - заявила эксперт.

Правозащитник Татьяна ЯБЛОНСКАЯ отметила тенденцию к увеличению роли женщины в обществе. «Я могу сказать, что сегодня в украинском обществе роль женщины увеличивается, если не идти к высшим эшелонам власти – там начинаются уже другие игры. Там женщину видеть не хотят. В нашем правительстве нет ни одной женщины. Это рудимент советской власти. Со временем это пройдет, все встанет на место. Надо подождать. Должна произойти эволюция сознания и смена поколений. Должно уйти из жизни поколение, которое привыкло к другому стандарту» - сказала эксперт.

Директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна ДЕРЕВЯНКО отнесла себя к той части граждан, которая оценивает шансы мужчин и женщин как равные. «Потому что если ты профессионал, то ты – профессионал – мужчина ты или женщина. Ты просто делаешь качественно свою работу. Поэтому я скорее отношусь к этим 30%, которые считают, что у всех достаточно возможностей для самореализации. Здесь самое главное – это стремление к самореализации. Если это будет, то я думаю, что для каждого возможности найдутся. И для мужчин, и для женщин», - сказала она.

Опираясь на личный опыт, А.ДЕРЕВЯНКО отрицает влияние пола на успешность человека. «Мужчин много на руководящих должностях – и во главе компаний, и в политике, поэтому кажется, что женщинам сложнее. Но на самом деле, я, например, не чувствую какого-то дискомфорта, какого-то ущемления либо дискриминации со стороны мужчин. И я лично в бизнесе не делю – мужчина или женщина - когда я сотрудничаю с тем или другим человеком. Мне главное, чтобы человек был профессионалом, чтобы он отвечал за свои слова и делал свою работу грамотно. И относился по-партнерски. Если говорить о бизнесе, то здесь надо делать ставку на то, что каждый человек должен быть, прежде всего, профессионалом», - резюмировала А.ДЕРЕВЯНКО.