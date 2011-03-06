Сельчанин из охотничьего ружья застрелил человека, еще пятерых ранил

В одном из поселков Ровенской области местный житель открыл стрельбу из незарегистрированного охотничьего ружья, в результате чего один человек погиб, пять получили ранения и госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Предварительно установлено, что причиной инцидента стала ссора между мужчиной и местной жительницей.