Сельчанин из охотничьего ружья застрелил человека, еще пятерых ранил
21:50, 06 марта 2011Общество
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Из-за ссоры...
В одном из поселков Ровенской области местный житель открыл стрельбу из незарегистрированного охотничьего ружья, в результате чего один человек погиб, пять получили ранения и госпитализированы.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Предварительно установлено, что причиной инцидента стала ссора между мужчиной и местной жительницей.
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