Инспектор Львовской таможни попался на взятке

Во Львовской области сотрудники милиции задержали за взяточничество инспектора Львовской таможни таможенного поста «Рава-Русская».

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, таможенник вымогал от жителя Львовской области взятку в размере 3 тыс. грн. за содействие в пропуске и ввозе на территорию Украины из Польши бытовой техники без уплаты таможенных налогов.

Правоохранители задержали инспектора таможни «на горячем» во время получения им взятки в помещении контрольно-пропускного пункта в г. Рава-Русская.

В пресс-службе прокуратуры Львовской области подтвердили эту информацию, отметив, что прокуратурой области относительно сотрудника таможенного поста «Рава-Русская» Львовской таможни возбуждено уголовное дело за вымогательство и получение взятки

«Следственным отделом прокуратуры области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника таможенного поста «Рава-Русская» Львовской таможни по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 УК Украины. Выяснено, что указанный работник таможенного органа требовал и получил от гражданина 3 тыс. грн. за содействие в пересечении таможенной границы Украины транспортными средствами, которые перевозили бытовую технику, без проведения осмотра указанных транспортных средств, товаров и уплаты таможенных платежей», - информирует пресс-служба.