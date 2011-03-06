Предприниматель осужден за контрабанду угля

В Донецке осужден предприниматель за контрабанду партии угля стоимостью почти 3 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-секторе управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, директор ряда предприятий заключил внешнеэкономические контракты с фирмами США, Чехии, Польши и России с целью поставки в иностранные государства угля антрацита. Вывозить товар из страны предприниматель решил контрабандно. Для этого на протяжении 2009 года директор подделывал сертификаты о качестве экспортируемого каменного угля, собственноручно вносил данные в бланк удостоверений о его качестве и заверял незаконно полученной печатью. Поддельные документы предприниматель предоставил в Восточную таможню Государственной таможенной службы Украины, как основание для таможенного оформления и перемещения через государственную границу каменного угля общей стоимостью 2,7 млн. гривен. Однако противоправная схема была раскрыта сотрудниками СБУ.

Приговором Киевского районного суда г. Донецка злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 (служебный подлог, который повлек тяжелые последствия) и ч.1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с конфискацией предмета контрабанды. Приговор суда вступил в силу.