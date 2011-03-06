УПЦ МП передали церковь на территории исторического монастыря

Председатель Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ принял участие в церемонии передачи Шосткинской исправительной колонией №66 церкви Священномученика Харлампия Конотопской епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Церковь является частью комплекса Гамалеевского Харлампиевского мужского монастыря, который имеет 300-летнюю историю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской ОГА, действующая областная власть прилагает усилия, чтобы сохранить памятник архитектуры национального значения, на территории которого покоятся гетман Левобережной Украины Иван Скоропадский и его супруга Анастасия.

Длительное время на территории монастыря располагалось зернохранилище, а в 60-ые годы прошлого века монастырские сооружения были переоборудованы в тюрьму строго режима.

«Комплекс Гамалеевского Харлампиевского мужского монастыря – гордость Сумщины, один из самых известных монастырских ансамблей на Левобережье. Поэтому это событие – это общая победа, которая объединяет всех нас вокруг возрождения духовного наследия украинского народа», – отметил Ю.ЧМЫРЬ во время церемонии передачи храма УПЦ МП.

Председатель Сумской ОГА подарил храму икону Ахтырской Божьей Матери, а председатель Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний генерал-майор Александр ЛИСИЦКОВ – икону Георгия Победоносца.

Освятил церковь Епископ Конотопский и Глуховский УПЦ МП ИОСИФ.