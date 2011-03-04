Кому в Украине живется легче - мужчинам или женщинам? (опрос)

Более половины украинцев считают, что мужчинам в нашей стране живется легче, чем женщинам.

Об этом свидетельствуют переданным УНИАН результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина в марте.

В частности, согласно данным опроса, 55,7% респондентов полагают, что в нашей стране легче живется мужчинам, чем женщинам. Около четверти опрошенных (26,8%) высказали мнение, что мужчинам и женщинам живется в Украине одинаково, а каждый десятый респондент (10,6%) считает, что легче живется женщинам. Затруднились ответить на данный вопрос 6,9% опрошенных.

Каждый второй украинец (50,3%) считает, что больше возможностей для самореализации в нашей стране имеют мужчины. Более трети (36,2%) высказали мнение, что таких возможностей больше у женщин, а 13,5% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.

Большая часть граждан Украины (58,8%) высказали мнение, что в Украине мужчинам проще сделать карьеру. Полагают, что шансы на успешную карьеру у представителей обоих полов одинаковы, - 30,1% опрошенных, а 9,6% считают, что женщинам проще сделать карьеру в нашей стране. Затруднились ответить на данный вопрос 1,5% респондентов.

Каждый второй опрошенный (50,1%) считает, что даже если бы в семье было достаточно денег, большинство украинских женщин предпочли бы работать. Полагают, что в таком случае женщины предпочли бы не работать, - 42,4% респондентов, а 7,5% - затруднились ответить на этот вопрос.

Говоря о коллегах-женщинах, 37,8% мужчин высказали мнение, что они работают одинаково. Почти четверть опрошенных мужчин (24,6%) ответили, что женщины-коллеги работают хуже их, а 4,5% - лучше их. При этом около трети мужчин (33,1%) затруднились ответить на этот вопрос.

Говоря о коллегах-мужчинах, более половины опрошенных женщин (55,1%) высказали мнение, что они работают наравне с ними. Каждая пятая (20,3%) полагает, что коллеги-мужчины работают хуже нее, а 6,2% - лучше нее. Затруднились ответить на этот вопрос 18,4% опрошенных женщин.

*** Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Равноправие полов в Украине» с 1 по 3 марта 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,5%.