В БЮТ жалуются, что ВР не дает 700 млн. на медицинские машины для села

Фракция «БЮТ-Батьківщина» призывает парламент и правительство поддержать жителей сельских населенных пунктов, предусмотрев средства в Госбюджете-2011 для обеспечения их медицинскими транспортными средствами.

Об этом на брифинге в парламенте заявила член фракции «БЮТ-Батьківщина» Антонина БОЛЮРА, сообщает официальный сайт "Батьківщини".

По ее словам, фракция предлагает принять законопроект №8027 о медицинских транспортных средствах для сельской местности, согласно которому следует перераспределить бюджетные средства на сумму 700 млн.грн., выделенные на закупку летательных аппаратов, и направить их на закупку машин скорой помощи. А.БОЛЮРА отметила, что Бюджетный комитет парламента отказался поддержать это предложение.

В то же время она обратила внимание на то, что власть, начав очередную реформу медицинской отрасли, укрупняет медицинские заведения, ликвидирует фельдшерско-акушерские пункты, выбрасывая на улицу врачей и увеличивая число безработных в стране.

«Такая политика является политикой двойных стандартов», - убежден член фракции «БЮТ-Батьківщина», министр регионального развития оппозиционного правительства Владимир БОНДАРЕНКО.

По его словам, каждый голос в поддержку данного закона будет голосом в поддержку украинского села и сельской медицины, «потому что, какие машины покупать: отечественные или заграничные, оборудованные техникой или не оборудованные, - сегодня, когда сельский фельдшер на велосипеде или пешком бежит, не важно».

В.БОНДАРЕНКО также отметил, что лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО продолжает получать письма-благодарности от сельских врачей и крестьян за те медицинские автомобили, которые были закуплены ее правительством.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада отказалась принять Закон «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» относительно медицинских транспортных средств для сельской местности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта, внесенного народным депутатом из фракции "БЮТ-Батькивщина" Антониной БОЛЮРОЙ, проголосовали лишь 122 народных депутата из 242, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект закона подготовлен с целью перераспределения между кодами бюджетной классификации средств государственного бюджета Украины на 2011 год и направления их на закупку специальных автомобилей для оснащения учреждений здравоохранения в сельской местности.

В частности, с целью решения острых проблем медицинской защиты жителей сельской местности, оптимизации расходов на обслуживание системы центральных органов исполнительной власти и обеспечения прозрачности распределения средств на расходы развития, предлагалось увеличить расходы Министерства здравоохранения (общегосударственные расходы) для оснащения сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов и приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для сельских учреждений здравоохранения на 700 млн. грн. за счет уменьшения расходов на приобретение Государственной авиационной службой воздушных суден в сумме 295,0 млн. грн. и сокращения государственных капитальных расходов, распределяемых Кабинетом министров Украины, в сумме 405 млн. грн.