За нашу и вашу Сердючку

Президент НТКУ Виталий ДОКАЛЕНКО заявил, что Национальная телекомпания Украины будет обращаться к Европейскому вещательному союзу (ЕВU) с просьбой рассмотреть нарушение ее права на эксклюзивную трансляцию песенного конкурса «Евровидение-2007» на территории Украины.

Как сообщает “Телекритика”, сегодня Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел обращение НТКУ о нарушении права компании на эксклюзивную трансляцию «Евровидения-2007», поскольку одновременно с Первым национальным (НТКУ) конкурс в кабельных сетях Украины транслировал «Первый канал. Всемирная сеть» (Россия).

Кроме самого шоу, «Первый канал. Всемирная сеть» также демонстрировал программу собственного производства – комментарий российской стороны относительно выступлений, в которых звучала агитация голосовать за российского участника и негативные реплики в адрес украинского артиста, что противоречит правилам «Евровидения».

“Телекритика” отмечает, что согласно правилам ЕВU, «вещатели-участники имеют исключительное право транслировать Шоу на своей территории в полном объеме… Вещатель-участник имеет право продавать любой отснятый материал из Шоу… третьей стороне только на своей территории… нарушение этого правила может привести к дисквалификации из Шоу и/или отказу в доступе к прямой трансляции и/или исключению из следующих конкурсов».

Учитывая вышеизложенное, президент НТКУ В.ДОКАЛЕНКО сделал заявление, что НТКУ, как вещатель-участник ЕВU, будет обращаться к ЕВU с просьбой рассмотреть ситуацию с нарушением эксклюзивного права на трансляцию шоу на территории Украины. Кроме того, по мнению В.ДОКАЛЕНКО, нарушения имели такой характер (агитация, дискриминационные замечания и т.д.), что могли повлиять и на результаты голосования, поэтому Украина будет требовать пересмотреть результаты голосования «Евровидения-2007», а, если это невозможно, то, согласно правилам «Евровидения», дисквалифицировать Россию относительно участия в конкурсе «Евровидение-2008».

Также “Телекритика” по этому поводу дает комментарий первого заместителя председателя Нацсовета по вопросам телерадиовещания Игоря КУРУСЯ, который считает, что ситуация, которая сложилась с трансляцией «Евровидения-2007», является следствием длительного нерешенного спора между национальными вещателями и кабельными операторами, с одной стороны, и кабельными операторами и Нацсоветом – с другой.

“На сегодня это еще один пример того, как от несанкционированной трансляции в кабельных сетях страдают национальные вещатели. Мы обращаемся ко всем ТРО с просьбой подавать нам данные о нарушении их прав провайдерами программной услуги (то есть кабельными операторами), а следующим шагом Нацсовета станет выработка решения относительно еще более прозрачной и более четкой регламентации присутствия иностранных вещателей на территории Украины и регуляции их деятельности на территории Украины”, - отметил И.КУРУСЬ.