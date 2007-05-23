В Луцке начались мероприятия к годовщине УПА и Романа Шухевича

В Луцке начались мероприятия, посвященные Дню Героев.

Как сообщили УНИАН в информационно-аналитическом центре «Луцк», по случаю 65-й годовщины Украинской повстанческой армии и 100-летия со дня рождения командира УПА Романа Шухевича в Луцке 23-27 мая будут проходить торжества.

В частности, сегодня в народном доме «Просвиты» открылось выставка, посвященная Дню Героев «Десь там далеко, на Волині зародилася УПА». Она будет действовать до 2 июня.

25 мая по центральным улицам Луцка запланировано торжественное шествие и почтение памяти борцов за волю и независимость Украины, возложение цветов к памятным знакам по случаю Дня Героев. Возле памятного знака жертвам политических репрессий и Голодомора состоится торжественное вече по случаю Дня Героев.

На вечер запланирован праздничный концерт, а для молодежи, в парке культуры и отдыха имени Леси Украинки состоится молодежная украиноязычная дискотека.