Станик и К° обратились в суд

Освобожденные Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО судьи Конституционного Суда Украины Валерий ПШЕНИЧНЫЙ, Сюзанна СТАНИК и Владимир ИВАЩЕНКО просят Печерский районный суд г. Киева восстановить их на работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.

«Нет ни одного решения судов о восстановлении СТАНИК, ПШЕНИЧНОГО, ИВАЩЕНКО», - сказал И.ПУКШИН. Он отметил, что для возобновления в должности должно быть не только решение суда, но и должен быть издан соответствующий указ Президента.

Он также подчеркнул, что отмеченные лица обратились в суд только вчера, а до этого времени лично не обращались в судебные инстанции.

«Указы, приказы об освобождении – это акты индивидуального действия, и их обжаловать может только то лицо, права которого нарушены. Не может ни народный депутат, ни Папа римский обжаловать отмеченное решение», - подчеркнул И.ПУКШИН.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО.

Каменобродский суд Луганской области принял решение восстановить С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО в должностях судей КС.

В то же время Кировский райсуд Донецка прекратил действие указов Президента об освобождении С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.

В свою очередь, 16 мая Донецкий апелляционный административный суд прекратил исполнение судебного постановления Кировского райсуда относительно указов Президента об освобождении С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.

Вместе с тем Каменобродский суд Луганской области принял решение обновить С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО в должностях судей КС.

17 мая состоялось заседание Конституционного Суда Украины, на котором было принято решение освободить Ивана ДОМБРОВСКОГО от должности главы КС по собственному желанию. Обязанности председателя КС возложены на В.ПШЕНИЧНОГО.