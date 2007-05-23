Сотрудники СБУ изъяли в Киеве 114 кг героина

Сотрудники СБУ изъяли в Киеве в ходе специальной операции свыше 114 кг героина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника управления “К” СБУ Александр ПОХИЛЬКО.

По его словам, эта партия героина была обнаружена в автомобиле гражданина Турции в центре Киева - вблизи цирка.

Как отметил А.ПОХИЛЬКО, эта операция является третьим и заключительным этапом совместного действия спецслужб Германии, США и Турции относительно ликвидации транснациональной преступной группы, которая наладила канал транзитного перемещения героина из Афганистана в страні Западной Европы.

По словам А.ПОХИЛЬКА, выявленные каналы наркотраффика и лаборатории были организованы международными преступными структурами, имеющими связи в Турции, Польше, Германии и Украине.

А.ПОХИЛЬКО отметил, что в автомобиле иностранца бойцы спецподразделения СБУ “Альфа” изъяли 4 спортивных сумки, наполненные брикетами героина, кроме того, еще 3 аналогичных сумки были найдены у него в арендованной квартире. Всего были изъяты 229 брикетов с наркотиком. По данным экспертов, стоимость этой партии составляет, по ценам “черного рынка”, около 9 млн. евро.

Всего же в результате спецопераций СБУ в сотрудничестве с иностранными спецслужбами начиная с декабря 2006 года было изъято 285 кг героина.

СБУ в отношении задержанного иностранца возбудила уголовное дело. Предварительным следствием установлено, что наркотики были ввезены на территорию Украины контрабандой из Турции.