Ющенко требует проверить передачу Комсомольского РУ меткомбинату им.Ильича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит СБУ и Генеральную прокуратуру Украины проверить соблюдение законодательства во время приватизации ОАО «Комсомольское рудоуправление».

Как сообщает пресс-служба Президента, в письме главы государства к и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО о приватизации ОАО «Комсомольское рудоуправление» отмечается, что Фонд государственного имущества Украины 18 мая 2007 года провел конкурс по продаже государственного пакета акций ОАО «Комсомольское рудоуправление» в размере 38,14 %. Информационное сообщение ФГИУ о продолжении конкурса по продаже акций отмеченного предприятия («Відомості приватизації» от 16.05.07 №18) дает основания утверждать, что конкурс проводился с выдвижением к его участникам дополнительных условий приватизации.

Глава государства отмечает в письме, что конкурс проведен вопреки нормам Государственной программы приватизации на 2000–2002 года, в соответствии с которой дополнительные условия могут быть установленные лишь относительно продажи контрольного пакета акций стратегических предприятий.

Учитывая это, В.ЮЩЕНКО просит СБУ в пределах своей компетенции рассмотреть вопрос относительно соблюдения ФГИУ действующего законодательства во время приватизации ОАО «Комсомольское рудоуправление» и в случае установления нарушений принять соответствующие меры.

Президент также обратился по вопросу приватизации ОАО «Комсомольское рудоуправление» к генеральному прокурору Украины Святославу ПИСКУНУ.

В письме к генпрокурору В.ЮЩЕНКО отметил, что проведение отмеченного конкурса стало возможным после отмены постановлением Хозяйственного суда г. Киева приказа ФГИУ от 27.10.06 №1641. Глава государства просит генпрокурора, в соответствии со ст. 121 Конституции Украины и ст. 36 Закона Украины «О прокуратуре», рассмотреть вопрос относительно вступления прокуратуры в отмеченное дело Хозяйственного суда г. Киева на стороне ФГИУ и обжаловать отмеченное решение суда с одновременным представлением ходатайства о проведении судом мероприятий, направленных на недопущение отчуждения государственного пакета акций ОАО «Комсомольское рудоуправление». «В случае наличия соответствующих оснований, прошу обжаловать проведение отмеченного конкурса в установленном порядке», – идет речь в письме Президента.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 6 сентября в 2006 г. объявил конкурс о продаже госпакета ОАО «Комсомольское рудоуправление» в размере 38,14% СФ. Стартовая цена пакета составляла 108 млн. 674 тыс. грн.

18 мая в 2007 г. Фонд государственного имущества Украины признал ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» победителем конкурса по продаже 38,14% акций «Комсомольского рудоуправления». Как сообщили в пресс-службе Фонда госимущества, победитель конкурса предложил за 38,14% пакет акций предприятия 110 млн. 10 тыс. грн.

Всего в конкурсе взяли участие трое претендентов. Два других участника - компания «Ильич-Сталь», которая владеет контрольным пакетом акций ММК им. Ильича, и Балаклавское рудоуправление ("Смарт-групп") – предложили за этот пакет по 109 млн. гривень.

ОАО «Комсомольское рудоуправление» является наибольшим в Украине производителем флюсового известняка для металлургических предприятий, эксплуатируя два карьера - Центральный и Жеголевский, и две дробильно-обогатительных фабрики.

По состоянию на 10 октября 2005 г., по данным АРИФРУ, 60,018% акций ОАО «Комсомольское РУ» принадлежало ОАО «ММК им. Ильича», 39,982% - Фонду государственного имущества.