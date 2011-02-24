В Киеве и еще 5 городах прошла акция против закона о застройке

В Киеве и 5 больших городах Украины, в частности в Харькове, Луганске, Симферополе, Ужгороде и Мариуполе прошла акция - перформанс «Закону – вето, городам - будущее».

Об этом УНИАН сообщили инициаторы акции - Всеукраинская образовательная программа «Понимаем права человека» и Восточноукраинский центр общественных инициатив.

Во время акции возле зданий Секретариата Президента в Киеве и областных государственных администраций Харькова, Луганска, Симферополя, Ужгорода, Николаева и Мариуполя общественные активисты зацементировали карту Украины и городов, где состоялась акция. По словам организаторов, это символизировало угрозу будущих застроек города, которые будут происходить без согласования с общественностью. В состав цементного раствора, которым была залита карта, вошли «коррумпированность», «жадность» и «политическая глухота» чиновников Кабмина и депутатов Верховной Рады.

Также активисты собрали подписи под обращением к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой наложить повторное вето на принятый закон. Это обращение было передано в Секретариат Президента и в областные управления градостроения и архитектуры.

«Этой акцией мы хотим напомнить гражданам, что если Виктор ЯНУКОВИЧ подпишет закон, то ни общественные слушания, ни архитектурные и экологические экспертизы не будут играть никакой роли. Данный закон выгоден только крупным застройщикам, потому что теперь они смогут вырубать деревья, устанавливать ограждения и даже рыть котлованы без согласования с людьми, с историками и экологами», - объяснил позицию организаторов пресс-секретарь Правозащитного центра «Поступ» Ярослав МИНКИН.

«Принятие этого закона является циничным наступлением крупных градостроительных компаний на права и законные интересы миллионов жителей городов нашей страны. Этим законом у граждан отбирают право даже выражать свое мнение относительно будущих застроек. Мы надеемся, что Президент Украины наложит повторное вето на закон, а не будет поддерживать жадность застройщиков», - заявил председатель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир ЩЕРБАЧЕНКО.

Организаторы акции напоминают, что Верховная Рада Украины приняла в новой редакции Закон "О регулировании градостроительной деятельности" с учетом предложений Президента Украины. Этот закон был разработан правительством по инициативе Сергея ТИГИПКО и Украинской строительной ассоциации. Он отменяет общественные слушания проектов строительств, археологическую и экологическую экспертизу застроек, и позволяет застройщикам без специального разрешения срезать деревья. При этом закон не предусматривает ответственности застройщиков за нарушение правил.

После многочисленных протестов Президент ветировал закон, но предложил парламенту повторно принять его, разрешив людям лишь обсуждать детальные планы территорий, которые должны быть разработаны.