Профсоюз журналистов создаст забастовочный фонд

Независимый медиа-профсоюз Украины активно будет защищать интересы своих членов при разгосударствлении СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в программе деятельности профсоюза на ближайшие два года, принятой на втором съезде НМПУ, состоявшемся в прошлые выходные в Бердянске, предусмотрено, что НМПУ создаст забастовочный фонд на случай объявления забастовок и фонд социальной помощи работникам СМИ, введёт профсоюзные инспекции для контроля за соблюдением со стороны владельцев условий журналистов и другое.

Программа содержит также ряд других направлений работы. В частности, речь идет об ощутимой активизации усилий для противодействия “тенизации” оплаты труда в СМИ, более широкое предоставление бесплатной юридической помощи журналистам при защите их прав в судах и при переговорах с работодателями, создание новых ресурсных центров в регионах для предоставления консультативной помощи журналистам.

На съезде журналисты также одобрили ряд уставных изменений. В частности, благодаря этим изменениям в профсоюз смогут вступать не только журналисты и те, кто выполняет редакционно-должностные обязанности, но и все работники СМИ.

“Это очень важно, - отметил в комментарии УНИАН председатель НМПУ Сергей ГУЗЬ, - что мы становимся профсоюзом индустриального типа. Ведь значительно расширятся наши ряды и увеличатся возможности для эффективного отстаивания прав на профессиональную деятельность всех, кто работает в СМИ”.

Съезд также избрал четырех новых членов комитета НМПУ, который ведет работу союза в период между съездами. Отныне в руководство НМПУ входят: председатель профсоюза Сергей ГУЗЬ, первый заместитель председателя - Александр ХАРЧЕНКО (УНИАН), заместитель председателя - Михайлина СКОРИК (председатель Киевского независимого медиа профсоюза). Членами комитета НМПУ являются Александр ВОРОТИЛОВ (Запорожье), Сергей ШТУРХЕЦКИЙ (Ривне), Николай ФЕЛЬДМАН (Кременчуг), Наталия ВОЗОВИЧ (Краматорск), Александр ЗИНЧЕНКО (Харьков), Снежана ПАВЛОВА (Одесса), Михаил ГЛУХОВСКИЙ (Киев), Роман РАК (Львов), Михайлина СКОРИК (Киев), Александр ХАРЧЕНКО (Киев), Сергей ГУЗЬ (Киев).

Второй этап съезда НМПУ, на котором пройдут общие выборы руководства НМПУ, решено провести в ноябре этого года.